Коронавирус в Нью-Йорке: количество жертв перевалило за 10 тысяч [ Редактировать ]
В штате Нью-Йорк жертвами коронавируса стали уже 10 056 человек.
Об этом сообщает ТАСС.
По информации, что количество новых поступлений в больницы снизилось, не смотря на высокую смертность.
Число умерших (12 апреля) составило 671. Число умерших возросло до 10 056", - отметил губернатор штата Эндрю Куомо.
Известно, что количество пациентов, которых подключили к аппаратам ИВЛ снизилось с 857 до 835 человек.
Напомним, жертв коронавирусной инфекции в Нью-Йорке хоронят на острове в черте города. Умерших погребают в братских могилах.
по теме
Коронавирус "косит" Нью-Йорк: погибших хоронят в братских могилах (видео)
Жертв привозят на место в больших рефрижераторах
У Нью-Йорку зафіксували "жахливу, але стабільну" ситуацію із коронавірусом
Число зареєстрованих випадків коронавірусної інфекції у світі наближається до двох мільйонів. На першому місці Сполучені Штати, там понад 22 тисячі осіб померли, інфікованих більш як півмільйона
Актер фильма "Девятые врата" умер от коронавируса
Актер Аллен Гарфилд скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом
Дональд Трамп оприлюднив прогнози відновлення американської економіки
Наскільки серйозного удару завдав карантин економіці США, та коли він скінчиться і як швидко у Штатах відновиться ділова активність?