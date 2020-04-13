В штате Нью-Йорк жертвами коронавируса стали уже 10 056 человек.

Об этом сообщает ТАСС.

По информации, что количество новых поступлений в больницы снизилось, не смотря на высокую смертность.

Число умерших (12 апреля) составило 671. Число умерших возросло до 10 056", - отметил губернатор штата Эндрю Куомо.

Известно, что количество пациентов, которых подключили к аппаратам ИВЛ снизилось с 857 до 835 человек.

Напомним, жертв коронавирусной инфекции в Нью-Йорке хоронят на острове в черте города. Умерших погребают в братских могилах.