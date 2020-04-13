В Днепропетровской области 11 новых случаев заражения коронавирусом [ Редактировать ]
В понедельник, 13 апреля, в Днепропетровской области зафиксировали 11 новых заболеваний коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в Telegram-канале Днепропетровской областной государственной администрации.
Среди новых случаев больше всего заражений произошло в городе Павлоград. Там инфицированы 6 граждан. Еще 2 случая коронавируса обнаружили у жителей Кривого Рога. По одному случаю зафиксировали в Днепре, а также в Павлоградском и Первомайском районе, в том числе заболела 15-летняя девушка.
"Все больные из Павлограда и районов, включая детей, были контактными с людьми из среды ХЦ "Новое поколение" в Першотравенске", - отметили в ОГА.
Всего за сутки в Днепропетровской области было сделано 228 тестов на коронавирус.
Ранее мы писали о том, что Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин. Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
по теме
Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных
Количество смертей возросло до 93
В Киево-Печерской лавре монах умер от коронавируса
Из Киево-Печерской лавры госпитализировали 47-летнего мужчину с коронавирусом
Ношение масок станет новой нормой - ВОЗ
Спецпредставитель гендиректора ВОЗ по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро сделал заявление
В мае украинцы должны выйти на работу - Шмыгаль
В пятницу, 10 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не сможет два-три месяца "сидеть на диване" из-за коронавируса
Боротьба з пандемією: Ірина Сисоєнко оцінила ситуацію з медиками
Сумна українська статистика цієї пандемії - кожен десятий заражений на COVID- 19 - медик. Чому так?