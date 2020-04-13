В понедельник, 13 апреля, в Днепропетровской области зафиксировали 11 новых заболеваний коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в Telegram-канале Днепропетровской областной государственной администрации.

Среди новых случаев больше всего заражений произошло в городе Павлоград. Там инфицированы 6 граждан. Еще 2 случая коронавируса обнаружили у жителей Кривого Рога. По одному случаю зафиксировали в Днепре, а также в Павлоградском и Первомайском районе, в том числе заболела 15-летняя девушка.

"Все больные из Павлограда и районов, включая детей, были контактными с людьми из среды ХЦ "Новое поколение" в Першотравенске", - отметили в ОГА.

Всего за сутки в Днепропетровской области было сделано 228 тестов на коронавирус.

Ранее мы писали о том, что Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин. Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.