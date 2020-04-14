Во вторник, 14 апреля, стало известно, что полиция задержала в Чернобыле очередного поджигателя. Как выяснилось, 37-летний мужчина сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя, передает "Инсайдер".



Когда вернулся на то место, то увидел, что огонь перекинулся дальше, однако он не позвонил ни спасателям, ни полиции, а пытался самостоятельно погасить огонь. Ветром перекинуло огонь на территорию леса, а дальше в зону отчуждения.



Теперь ему грозит штраф от 5 до 8 тыс. грн или лишение свободы от 2 до 5 лет.

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