В Чернобыле задержали еще одного поджигателя [ Редактировать ]
Во вторник, 14 апреля, стало известно, что полиция задержала в Чернобыле очередного поджигателя. Как выяснилось, 37-летний мужчина сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя, передает "Инсайдер".
Когда вернулся на то место, то увидел, что огонь перекинулся дальше, однако он не позвонил ни спасателям, ни полиции, а пытался самостоятельно погасить огонь. Ветром перекинуло огонь на территорию леса, а дальше в зону отчуждения.
Теперь ему грозит штраф от 5 до 8 тыс. грн или лишение свободы от 2 до 5 лет.
Смотрите также жуткие кадры пожаров в Чернобыльской зоне.
по теме
В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожара
В настоящее время радиационная обстановка на всех пунктах стабильная
В Чернобыльской зоне произошел еще один пожар
Вблизи с. Грезля Денисовецкого лесничества загорелись кустарники и травяной настил
Пожар в Чернобыльской зоне все еще продолжается
Пожар в Чернобыльской зоне продолжается 9 день
В Днепре вспыхнул пожар на стройке
Во вторник, 14 апреля, в Днепре на улице Саранской случился пожар
Пожар в Чернобыле: жуткие кадры с места события
Пожар в Чернобыльской зоне продолжается 9 день, спасатели сбросили уже 370 тонн воды