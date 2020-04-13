Пожар в Чернобыле: жуткие кадры с места события [ Редактировать ]
Пожар в Чернобыльской зоне продолжается 9 день, спасатели сбросили уже 370 тонн воды. По состоянию на понедельник, 13 апреля, огонь находится в нескольких километрах от Припяти.
Корреспондент "Подробностей" публикует жуткие фото с места событий.
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