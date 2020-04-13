Зеленский сделал заявление о пожарах в Чернобыле [ Редактировать ]
В понедельник вечером, 13 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он внимательно следит за ситуацией в Чернобыльской зоне.
Он отметил что пожарные делают все возможное.
Я благодарен им за мужество. Завтра заслушаю информацию от председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина по пожарам. Выводы не заставят себя ждать. Общество должно знать правду и быть в безопасности.
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