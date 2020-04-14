Во вторник, 14 апреля, президент Украины Владимир Зеленский сменил представителя президента в Кабинете министров Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, Зеленский уволил Алексея Перевезенцева от исполнения обязанностей представителя президента в Кабмине.

" Уволить Перевезенцева Алексея Юрьевича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Кабинете министров Украины", - говорится в указе №139/2020.

В то же время президент назначил Владимира Клавдиева новым представителем в Кабинете министров.

"Возложить на Кладиева Владимира Николаевича - руководителя Координационного центра обеспечения взаимодействия с Кабинетом министров Украины - выполнение обязанностей представителя президента Украины в Кабинете министров Украины (вне штата)", - говорится в указе №140/2020.

Напомним, Кабинет министров Украины на тушение пожаров в Чернобыльской зоне выделил 100 млн гривен.