Карантинні заходи в Україні послаблювати поки не збираються. Принаймні до 24 квітня, наголошують у МОЗ. Натепер, кількість підтверджених випадків COVID-19 в Україні 3 372.

За останню добу зафіксували 270 нових інфікувань - на 55 менше, ніж за попередню добу. Кількість людей, які побороли недугу продовжує зростати - зараз їх 119. Померли 98. Шпиталізовано протягом останньої доби 69 хворих.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: