В Україні карантин не послаблюватимуть - Максим Степанов [ Редактировать ]
Карантинні заходи в Україні послаблювати поки не збираються. Принаймні до 24 квітня, наголошують у МОЗ. Натепер, кількість підтверджених випадків COVID-19 в Україні 3 372.
За останню добу зафіксували 270 нових інфікувань - на 55 менше, ніж за попередню добу. Кількість людей, які побороли недугу продовжує зростати - зараз їх 119. Померли 98. Шпиталізовано протягом останньої доби 69 хворих.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Щодо розподілу хворих, які потребують госпіталізації, в нас визначено 242 лікарні, це перша хвиля які працюють з COVID-19 при відповідній клінічній картині, коли потрібна госпіталізація відбувається госпіталізація за рішенням лікаря.
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