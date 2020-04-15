Цены в Украине: какие продукты "взлетели" в стоимости [ Редактировать ]
В марте 2020 года цены на продукты в Украине изменились. Некоторые товары стали дороже, другие, наоборот, упали в цене. Государственная служба статистики предоставила данные о средних потребительских ценах
Так, за период с января по март выросли цены на следующие продукты:
- крупу гречневую
- яблоки
- лук
В то же время ряд продуктов стал дешевле, а именно:
- морковь
- капуста
- картофель
- яйца
- куриное филе
Кроме того:
- Подорожали сигареты премиум-класса. Так, их стоимость выросла на 5,3% до 50,0 грн за пачку.
- Цена на водку не изменилась и составляет 92,3грн за 0,5 литра.
- Пиво подорожало с начала года на 1,2% и теперь стоит 17,4 грн за бутылку.
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