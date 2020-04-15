В марте 2020 года цены на продукты в Украине изменились. Некоторые товары стали дороже, другие, наоборот, упали в цене. Государственная служба статистики предоставила данные о средних потребительских ценах

Так, за период с января по март выросли цены на следующие продукты:

крупу гречневую

яблоки

лук

В то же время ряд продуктов стал дешевле, а именно:

морковь

капуста

картофель

яйца

куриное филе

Кроме того:

Подорожали сигареты премиум-класса. Так, их стоимость выросла на 5,3% до 50,0 грн за пачку.

Цена на водку не изменилась и составляет 92,3грн за 0,5 литра.

Пиво подорожало с начала года на 1,2% и теперь стоит 17,4 грн за бутылку.

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