Уже совсем скоро, 19 апреля, украинцы будут отмечать самый важный христианский праздник - Пасху, который был установлен в честь Воскресения Иисуса Христа на третий день после мучений и смерти.

Podrobnosti.ua разбирались в том, сколько будет стоить пасхальная корзина в 2020 году.

По словам экономического эксперта Александра Охрименко, в этом году стоимость "стола" на Пасху вырастет на 15%.

Отметим, что Пасху трудно представить без традиционной пасхальной корзины - набора продуктов, которые принято святить в церкви. Несмотря на то, что в связи с коронавирусом украинцам запретили идти на службу в церьков, покупку традиционных продуктов никто не отменял.

Паска домашняя:

2019 - 85,2 грн.

2020 - 130 грн.

Яйца, десяток:

2019 - 25,7 грн.

2020 - 23 грн.

Вино

2019 - 100 грн.

2020 - 106 грн.

Сало, 400 гр.:

2019 - 60 грн.

2020 - 90 грн.

Буженина, 400 гр.:

2019 - 108,3 грн.

2020 - 118 грн.

Сыр твердый, 400 гр.:

2019 - 83,2 грн.

2020 - 32 грн

Хрен, 250 гр.:

2019 - 11 грн.

2020 - 11 грн

Соль, 250 гр.:

В 2019 году - 2,8 грн.

2020 - 3 грн

Таким образом, общая стоимость пасхальной корзинки в 2020 году в среднем обойдется в 513 гривен, что на 36,8 гривен больше, чем в прошлом году.