Пасха-2020: во сколько обойдется праздничная корзина (инфографика) [ Редактировать ]
Уже совсем скоро, 19 апреля, украинцы будут отмечать самый важный христианский праздник - Пасху, который был установлен в честь Воскресения Иисуса Христа на третий день после мучений и смерти.
Podrobnosti.ua разбирались в том, сколько будет стоить пасхальная корзина в 2020 году.
По словам экономического эксперта Александра Охрименко, в этом году стоимость "стола" на Пасху вырастет на 15%.
Отметим, что Пасху трудно представить без традиционной пасхальной корзины - набора продуктов, которые принято святить в церкви. Несмотря на то, что в связи с коронавирусом украинцам запретили идти на службу в церьков, покупку традиционных продуктов никто не отменял.
Паска домашняя:
- 2019 - 85,2 грн.
- 2020 - 130 грн.
Яйца, десяток:
- 2019 - 25,7 грн.
- 2020 - 23 грн.
Вино
- 2019 - 100 грн.
- 2020 - 106 грн.
Сало, 400 гр.:
- 2019 - 60 грн.
- 2020 - 90 грн.
Буженина, 400 гр.:
- 2019 - 108,3 грн.
- 2020 - 118 грн.
Сыр твердый, 400 гр.:
- 2019 - 83,2 грн.
- 2020 - 32 грн
Хрен, 250 гр.:
- 2019 - 11 грн.
- 2020 - 11 грн
Соль, 250 гр.:
- В 2019 году - 2,8 грн.
- 2020 - 3 грн
Таким образом, общая стоимость пасхальной корзинки в 2020 году в среднем обойдется в 513 гривен, что на 36,8 гривен больше, чем в прошлом году.
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