Комендантский час могут ввести только после объявления чрезвычайного положения - Омбудсмен [ Редактировать ]
Представительство Уполномоченного Верховной Рады по правам человека дало разъяснения относительно процедуры введения комендантского часа в Украине.
Разъяснение опубликовано в связи с информацией в СМИ об ограничении передвижения и введении комендантского часа в период выходных и праздничных дней на территории Волынской, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и других областей Западной Украины. Это спровоцировало сотни обращений встревоженных граждан.
В соответствии с частью первой статьи 33 Конституции каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, за исключением ограничений, определенных законом
"По этому поводу стоит в очередной раз подчеркнуть, что введение комендантского часа (запрет находиться на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности в установленные часы суток) возможно ТОЛЬКО в случае введения чрезвычайного положения по Указу Президента Украины, утвержденного Верховной Радой Украины", - сказано в заявлении офиса Омбудсмена.
На сегодня чрезвычайное положение ни в целом в Украине, ни в отдельных ее регионах НЕ введено. В Украине действует режим чрезвычайной ситуации, потому ограничение конституционных прав граждан, в частности права на свободу передвижения, не допускается.
Все решения региональных комиссий по эпидемиологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, а также призывы председателей областных госадминистраций ограничить передвижения и запретить гражданам выходить на улицу имеют ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО рекомендательный характер.
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