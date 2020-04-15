Представительство Уполномоченного Верховной Рады по правам человека дало разъяснения относительно процедуры введения комендантского часа в Украине.

Разъяснение опубликовано в связи с информацией в СМИ об ограничении передвижения и введении комендантского часа в период выходных и праздничных дней на территории Волынской, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и других областей Западной Украины. Это спровоцировало сотни обращений встревоженных граждан.

В соответствии с частью первой статьи 33 Конституции каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, за исключением ограничений, определенных законом

"По этому поводу стоит в очередной раз подчеркнуть, что введение комендантского часа (запрет находиться на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности в установленные часы суток) возможно ТОЛЬКО в случае введения чрезвычайного положения по Указу Президента Украины, утвержденного Верховной Радой Украины", - сказано в заявлении офиса Омбудсмена.

На сегодня чрезвычайное положение ни в целом в Украине, ни в отдельных ее регионах НЕ введено. В Украине действует режим чрезвычайной ситуации, потому ограничение конституционных прав граждан, в частности права на свободу передвижения, не допускается.

Все решения региональных комиссий по эпидемиологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, а также призывы председателей областных госадминистраций ограничить передвижения и запретить гражданам выходить на улицу имеют ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО рекомендательный характер.