Глава киевской Национальной полиции Андрей Крищенко заявил о том, что ограничение выхода на улицу в Киеве в ночное время помогло бы предотвратить мародерство в городе в условиях карантина. Об этом пишет "Сегодня",

При этом, по его словам, на данный момент на фоне карантина криминогенная обстановка в Киеве не изменилась.

Даже есть некоторое снижение уличной преступности.

По его словам, за сутки в городе не было ни одного грабежа, а это происходит крайне редко.

По его мнению, преступники могут воспользоваться тем, что многие предприятия и магазины в столице закрыты в ночное время, и может начаться мародерство.

"И вот тут бы пригодился запрет выхода на улицу в ночное время", - считает Крищенко.

Кроме того, он отметил, что усиление карантина вводится в столице не только для изоляции людей, но и для того, чтобы количество преступлений не увеличивалось.

По состоянию на 25 марта в Украине подтверждено 113 случаев заболевания Covid-19. Новые случаи зафиксировали в Запорожской, Волынской, Луганской, Киевской и Одесской областях, также в Киеве.

Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.