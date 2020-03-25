В Киеве хотят ввести комендантский час [ Редактировать ]
Глава киевской Национальной полиции Андрей Крищенко заявил о том, что ограничение выхода на улицу в Киеве в ночное время помогло бы предотвратить мародерство в городе в условиях карантина. Об этом пишет "Сегодня",
При этом, по его словам, на данный момент на фоне карантина криминогенная обстановка в Киеве не изменилась.
Даже есть некоторое снижение уличной преступности.
По его словам, за сутки в городе не было ни одного грабежа, а это происходит крайне редко.
По его мнению, преступники могут воспользоваться тем, что многие предприятия и магазины в столице закрыты в ночное время, и может начаться мародерство.
"И вот тут бы пригодился запрет выхода на улицу в ночное время", - считает Крищенко.
Кроме того, он отметил, что усиление карантина вводится в столице не только для изоляции людей, но и для того, чтобы количество преступлений не увеличивалось.
По состоянию на 25 марта в Украине подтверждено 113 случаев заболевания Covid-19. Новые случаи зафиксировали в Запорожской, Волынской, Луганской, Киевской и Одесской областях, также в Киеве.
Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.
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