В Киеве планируют установить 10 пунктов приема использованных медицинских масок и перчаток.Об этом сообщил депутат Киевского горсовета, председатель комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой в Facebook.

"Планируется уже в ближайшее время установить 10 пунктов приема средств индивидуальной защиты - в каждом районе Киева. Горожане смогут сдавать туда использованы маски и перчатки. Все отходы будут собирать и безопасно утилизировать - с соблюдением санитарно-гигиенических норм, установленных законодательством. Этим будут заниматься специализированные компании, имеющие лицензии и оборудование", - говорится в сообщении.

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Яловой отметил, что медицинские маски могут стать новой мусорной проблемой Киева, ведь они мало чем уступают в загрязнении окружающей среды пластиковым пакетам. Более того, они несут угрозу распространения бактерий и вирусов. Поэтому просто выбросить маску в урну или помойку - это не решение проблемы.

"Сейчас киевляне, даже те, кто хочет безопасно избавиться от использованных средств индивидуальной защиты, просто не знают, как это правильно сделать. Поэтому со свалок и уличных урн маски разлетаются улицами, парками, загрязняя город и распространяя болезнетворные микроорганизмы", - подчеркнул депутат.

По его словам, для решения этой проблемы и было принято решение установить пункты приема медицинских отходов.

Напомним, по состоянию на 15 апреля в Киеве зафиксировали 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.