Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые за долгие месяцы появился на публике. В разгар эпидемии коронавируса диктатор без защитной маски прибыл понаблюдать за военными учениями, сообщает Reuters.

Генералы, которые сопровождали лидера КНДР на полигоне, также были без защитных масок. Ким Чен Ын инспектировал минометные подразделения. Их маневры и стрельбы "в условиях, приближенных к боевым", завершают длинную череду учений, которые Корейская народная армия ежегодно устраивает весной.

В пятницу, 10 апреля, должен состояться ежегодный съезд Верховного Народного Собрания - высшего законодательного органа КНДР. Ким Чен Ын также будет на нем присутствовать.

Власти Северной Кореи утверждают, что коронавирус не смог проникнуть на ее территорию. Тем не менее продолжается тестирование пациентов с подозрительными симптомами, в карантине находится более 500 человек.

В соседней Южной Корее коронавирусом заразились 10 450 человек. Из них 208 умерли.