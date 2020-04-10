Жив и здоров: лидер КНДР без маски появился на военных учениях [ Редактировать ]
Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые за долгие месяцы появился на публике. В разгар эпидемии коронавируса диктатор без защитной маски прибыл понаблюдать за военными учениями, сообщает Reuters.
Генералы, которые сопровождали лидера КНДР на полигоне, также были без защитных масок. Ким Чен Ын инспектировал минометные подразделения. Их маневры и стрельбы "в условиях, приближенных к боевым", завершают длинную череду учений, которые Корейская народная армия ежегодно устраивает весной.
В пятницу, 10 апреля, должен состояться ежегодный съезд Верховного Народного Собрания - высшего законодательного органа КНДР. Ким Чен Ын также будет на нем присутствовать.
Власти Северной Кореи утверждают, что коронавирус не смог проникнуть на ее территорию. Тем не менее продолжается тестирование пациентов с подозрительными симптомами, в карантине находится более 500 человек.
В соседней Южной Корее коронавирусом заразились 10 450 человек. Из них 208 умерли.
по теме
В Сингапуре запретили проводить школьные уроки с помощью Zoom
Один из таких уроков в Сингапуре взломали хакеры
Когда мир вернется к нормальной жизни: Билл Гейтс дал прогноз
Миллиардер и филантроп Билл Гейтс дал прогноз, как будет развиваться ситуация с коронавирусом
Готовность больниц к коронавирусу: как проверить онлайн
В Украине теперь можно онлайн ознакомиться с информацией об обеспеченности больниц во время пандемии коронавируса
Умрут 22 тысячи: в Канаде спрогнозировали потери от коронавируса
Первая волна эпидемии может закончиться к июлю или августу. Через некоторое время последуют меньшие волны. Общее количество зараженных в Канаде может составить от 934 тысяч до 1,9 миллиона.
Без роботов не обошлось: в Японии провели оригинальный "карантинный" выпускной
В Японии провели оригинальный выпускной студентам в самоизоляции