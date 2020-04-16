Пожары в Чернобыле: спасатели доложили о ситуации [ Редактировать ]
По состоянию на 7:00 в четверг, 16 апреля, открытого в Чернобыльской зоне отчуждения огня не наблюдается. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Спасательные подразделения помогают Госагентству Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) тушить тлеющие пни и древесину, которые остались после ликвидации огня. Работа продолжается на территории Корогодского, Дитятковского, Паришевского и Денисовецкого лесничеств.
"Радиационная обстановка стабильная, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений", - добавили в ГСЧС.
Участие в ликвидации последствий пожара привлечено 530 спасателей и 103 спецмашин, в том числе 2 вертолета ГСЧС.
Ранее мы писали, что в зоне отчуждения горел Рыжий лес.
по теме
Пожары в Чернобыле: украинцев призвали не выходить на улицу
В связи с пожарами в Чернобыльской зоне в Минздраве призвали не выходить на улицу
В Чернобыле сгорела треть туристических объектов
При пожаре в Чернобыльской зоне сгорели 30% туристических объектов
"Расслабляться опасно": Зеленский доложил о ситуации в стране
Во вторник, 14 апреля, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о пожарах
Пожар в Чернобыле: жуткие кадры с места события
Пожар в Чернобыльской зоне продолжается 9 день, спасатели сбросили уже 370 тонн воды
В зоне отчуждения горит Рыжий лес
В понедельник, 13 апреля, продолжается ликвидация пожара в Чернобыльской зоне отчуждения