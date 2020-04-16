По состоянию на 7:00 в четверг, 16 апреля, открытого в Чернобыльской зоне отчуждения огня не наблюдается. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Спасательные подразделения помогают Госагентству Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) тушить тлеющие пни и древесину, которые остались после ликвидации огня. Работа продолжается на территории Корогодского, Дитятковского, Паришевского и Денисовецкого лесничеств.

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"Радиационная обстановка стабильная, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений", - добавили в ГСЧС.

Участие в ликвидации последствий пожара привлечено 530 спасателей и 103 спецмашин, в том числе 2 вертолета ГСЧС.

Ранее мы писали, что в зоне отчуждения горел Рыжий лес.