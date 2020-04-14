Пожары в Чернобыльской зоне засняли с неба (фото) [ Редактировать ]
Пожары в Чернобыльской зоне засняли с беспилотника. Фото опубликованы на странице "Аэроразведка" в Facebook.
Птичка Аэроразведки прошла маршрут в более 60 км, и зафиксировала участки задымлений и пожаров, а также последствия пожаров на территориях, где прошел огонь.
Уточняется, что последствия пожаров затронули более 3500 гектаров территории и нанесли десятки миллионов гривен убытков.
Ранее мы писали, что в зоне отчуждения горел Рыжий лес.
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