Пожары в Чернобыле: украинцев призвали не выходить на улицу [ Редактировать ]
В связи с пожарами в Чернобыльской зоне в Минздраве призвали не выходить на улицу людям, у которых хронические заболевания легких или сердечно-сосудистое заболевания. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет "РБК-Украина".
Радиационный фон в Житомирской, Киевской и г. Киев в рамках нормы, составляет 0,11 микрорентген в час.
В то же время мы видим повышение частиц горения в воздухе. Поэтому советуем людям, имеющим хронические заболевания легких или сердечно-сосудистое заболевания не выходить на улицу в утренние часы, когда концентрация частиц выше в воздухе. Больше пить воды, делать влажную уборку, это очень важно для вашего состояния здоровья.
Ранее мы писали, что в зоне отчуждения горел Рыжий лес.
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