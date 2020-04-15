В связи с пожарами в Чернобыльской зоне в Минздраве призвали не выходить на улицу людям, у которых хронические заболевания легких или сердечно-сосудистое заболевания. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет "РБК-Украина".

Радиационный фон в Житомирской, Киевской и г. Киев в рамках нормы, составляет 0,11 микрорентген в час.

В то же время мы видим повышение частиц горения в воздухе. Поэтому советуем людям, имеющим хронические заболевания легких или сердечно-сосудистое заболевания не выходить на улицу в утренние часы, когда концентрация частиц выше в воздухе. Больше пить воды, делать влажную уборку, это очень важно для вашего состояния здоровья.

Ранее мы писали, что в зоне отчуждения горел Рыжий лес.