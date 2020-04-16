Распространение коронавируса: ученые показали, как происходит заражение (видео) [ Редактировать ]
Медики-исследователи провели эксперимент, в котором был показан разлет вирусных бактерий в пространстве.
Об этом пишет Medical Xpress.
По информации, специалисты разработали "камеру кашля", в которой было смоделировано расстояние, на которое может разлетаться коронавирус во время кашля или чихания.
"Первые итоги эксперимента показывают, что два метра - это недостаточная дистанция в период пандемии", - отмечается в сообщении.
Фото: Medical Xpress
Известно, что человек должен находиться на расстоянии не менее 2,5 метров от больного инфекцией.
Кроме того, в мире уже зафиксированы более 2 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество летальных случаев достигает почти 137 тысяч.
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