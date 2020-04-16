Количество жертв коронавируса приближается к 137 тысячам [ Редактировать ]
Ро состоянию на 6:30 четверга, 16 апреля, в мире количество умерших вследствие заражения коронавирусом составляет 136 тысяч 938 человек. Об этом свидетельствует статистика заболеваемости, которую публикует Центр системных исследований и инжиниринга Университета Джона Хопкинса (США).
Всего от начала эпидемии зарегистрировали 2 млн 63 тысяч 161 инфицированных. Выздоровели от коронавируса - 512 тысяч 32 человека.
Больше всего в мире летальных случаев зафиксировано в Соединенных Штатах - 30 тысяч 844 человек. В Италии уже умерли 21 тысяча 645 человек, в Испании - 18 тысяч 812, во Франции - 17 тысяч 167 человек, в Великобритании - 12 тысяч 868 человек.
Ранее "Подробности" писали о свойствах вируса и его слабых местах, тестировании на антитела, препаратах для его лечения, разработку вакцин.
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