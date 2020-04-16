Корпорация Apple представила миниатюрные колесики для своих ПК Mac Pro 2019.

Об этом сообщает сайт Apple.

По информации, миниатюрные колесики будут стоить 699 долларов и их можно приобрести как отдельно, так и в комплекте с Mac Pro, в таком случае их стоимость будет составлять 399 долларов.

Фото: Iphones.ru

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