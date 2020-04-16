Епідемічний контроль на всіх в'їздах до столиці посилили сьогодні правоохоронці. Про ці плани ще напередодні повідомив мер Києва Віталій Кличко. Тож сьогодні від початку доби у всіх, хто в'їжджає у Київ, перевіряють температуру. Такий режим триватиме до 20 квітня.

Контрольно-пропускні пункти, на яких проводитимуть температурний скринінг на в'їздах і виїздах з міста, - розташовані: на вулиці Богатирській, Броварському проспекті, Бориспільському шосе, проспекті Академіка Глушкова, Житомирському, Гостомельському та Дніпровському шосе, вулиці Вишгородській та 27 кілометрі Столичного шосе.

Перевіряти температуру будуть у водіїв і пасажирів автобусів, вантажопасажирських і вантажних автомобілів, а також легкових автомобілів, які перевозять більше 3 осіб (разом з водієм).

Якщо температура людини вища за 37,5 градусів і є ознаки гострого респіраторного захворювання, людину будуть тестувати на наявність коронавірусної хвороби та відправлять на самоізоляцію. У разі, якщо температура тіла перевищує 38 - викличуть бригаду швидкої допомоги для госпіталізації. В'їзд і виїзд залишаються вільними, але в'їзди будуть звужені до 1або 2 смуг руху.

Різке зростання хворих на COVID-19 в столиці очікують після Великодніх свят. За рішенням комісії з надзвичайних ситуацій всі кладовища Києва одразу після Великодня закриють, а поминальні дні перенесли на 6 червня.