Національна платформа "Жінки за Мир" доправила гуманітарну допомогу для дітей-сиріт на Донбасі - Наталія Королевська [ Редактировать ]
Гуманітарна місія для малюків на Донбасі. Напередодні Великодніх свят представниці Національної платформи "Жінки за Мир" організували допомогу дітям-сиротам.
Першими допомогу отримали вихованці дитячого будинку "Антошка" у Краматорську.
С наступающим и светлим вас днем Пасхи, и дай Бог, чтобы этот праздник нам принес и доброе настроение и добрые мысли.
Анатолій Романов, директор Краматорського будинку дитини "Антошка":
У нас воспитывается на сегодняшний день 121 ребенок из 15 городов и районов Донецкой области. Здесь воспитываются дети от нуля до четырехлетнего возраста, в том числе дети, инфицированные ВИЧ и дети-инвалиды.
Великодні паски і солодощі - для діточок, та засоби захисту від інфекції - для персоналу. Карантин диктує свої правила. Передають гуманітарну допомогу на вулиці. Малюкам цікаво - виглядають із вікон.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Это более 20 тонн вот таких пасхальных наборов мы получили от благотворительного фонда Оксаны Марченко и Виктора Медведчука. Более десяти тысяч пасок и средства индивидуальной защиты. И ми хотим сказать огромное спасибо тем людям, которые помогают Донбассу, поддерживают его и передают сюда необходимые материалы, потому что, - как ми видим, - от центральной власти помощи на протяжении этого времени нет, а на местах сегодня нужно как никогда поддержать людей.
Гуманітарна місія триватиме до Великодня. Вона розрахована на дітей із малозабезпечених сімей, позбавлених батьківського піклування а також незахищених верств населення, здебільшого пенсіонерів.
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