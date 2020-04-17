В пятницу, 17 апреля, пожар, который вновь возник в Чернобыльской зоне, полностью потушили. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на своем Telegram-канале.

Мэр отметил, что на участках тлен продолжают работать пожарно-спасательные бригады, специалисты мониторят ситуацию.

"По состоянию на сегодня пожар, что вчера вновь возник в Чернобыльской зоне, полностью потушили... По заключению спасателей, значительная часть задымления в Киеве является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области, в направлении Житомира", - написал он.

Кличко добавил, что поливо-моечная техника продолжает работу в усиленном режиме на улицах столицы.

Напомним, 16 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения снова начался пожар.