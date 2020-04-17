Пожар в Чернобыльской зоне потушили [ Редактировать ]
В пятницу, 17 апреля, пожар, который вновь возник в Чернобыльской зоне, полностью потушили. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на своем Telegram-канале.
Мэр отметил, что на участках тлен продолжают работать пожарно-спасательные бригады, специалисты мониторят ситуацию.
"По состоянию на сегодня пожар, что вчера вновь возник в Чернобыльской зоне, полностью потушили... По заключению спасателей, значительная часть задымления в Киеве является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области, в направлении Житомира", - написал он.
Кличко добавил, что поливо-моечная техника продолжает работу в усиленном режиме на улицах столицы.
Напомним, 16 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения снова начался пожар.
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