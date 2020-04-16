Последствия пожара: в Чернобыльскую зону возвращаются животные [ Редактировать ]
В пострадавшей от пожаров чернобыльской степи начали появляться животные-погорельцы, которые были вынуждены "эвакуироваться" с места бедствия.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По их словам, стадо лошадей Пржевальского уже начал обживать пострадавшую территорию.
"Да, зрение вас не подводит. Это лошади. Они, как и многие другие животные, законные владельцы зоны отчуждения", - отмечается в сообщении.
Известно, что кроме них в степи возвращаются и другие виды тамошних обитателей.
Поки наші рятувальники долають осередки тління - пеньки та колоди дерев, жителі Чорнобильської зони повертаються додому— МВС України (@MVS_UA) April 16, 2020
Так, зір вас не підводить. Це коні Пржевальського. Вони, як і багато інших тварин, законні власники зони відчуження 🐎🐎 pic.twitter.com/NyfeeTXIRX
Напомним, в Чернобыльской зоне случился масштабный пожар. 16 апреля спасатели доложили о локализации очагов возгорания.
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