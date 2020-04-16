В пострадавшей от пожаров чернобыльской степи начали появляться животные-погорельцы, которые были вынуждены "эвакуироваться" с места бедствия.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По их словам, стадо лошадей Пржевальского уже начал обживать пострадавшую территорию.

"Да, зрение вас не подводит. Это лошади. Они, как и многие другие животные, законные владельцы зоны отчуждения", - отмечается в сообщении.

Известно, что кроме них в степи возвращаются и другие виды тамошних обитателей.

Поки наші рятувальники долають осередки тління - пеньки та колоди дерев, жителі Чорнобильської зони повертаються додому



Так, зір вас не підводить. Це коні Пржевальського. Вони, як і багато інших тварин, законні власники зони відчуження 🐎🐎 pic.twitter.com/NyfeeTXIRX — МВС України (@MVS_UA) April 16, 2020

Напомним, в Чернобыльской зоне случился масштабный пожар. 16 апреля спасатели доложили о локализации очагов возгорания.