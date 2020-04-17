Певица Анна Седокова получила шквал критики из-за откровенного снимка с возлюбленным Янисом Тиммой. Соответствующее фото она показала на своей странице в Instagram.

На снимке Анна и Янис позируют в ванной, при этом на них почти отсутствует одежда. На Ане откровенное черное белье, а Тимма появился на фото в одних трусах.

Пользователи раскритиковали фото, заявив, что оно выглядит пошло.

"Это перебор", "Пошло, дети смотрят", "И это мама троих детей", "Как не стыдно?", "Раньше восхищалась, сейчас - отвращение".

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