Седакова с парнем разделись в ванной и шокировали снимком [ Редактировать ]
Певица Анна Седокова получила шквал критики из-за откровенного снимка с возлюбленным Янисом Тиммой. Соответствующее фото она показала на своей странице в Instagram.
На снимке Анна и Янис позируют в ванной, при этом на них почти отсутствует одежда. На Ане откровенное черное белье, а Тимма появился на фото в одних трусах.
Пользователи раскритиковали фото, заявив, что оно выглядит пошло.
"Это перебор", "Пошло, дети смотрят", "И это мама троих детей", "Как не стыдно?", "Раньше восхищалась, сейчас - отвращение".
Ранее мы писали о том, что Анна Седокова поразила фанатов "жарким" фото. Читайте также новость о том, что Ани Лорак поразила фанатов внешним видом.
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