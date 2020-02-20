Популярная российская певица Анна Седокова решилась на кардинальную смену имиджа. Она впервые в жизни обрезала челку. Фото певица поделилась на своей страничке в Instagram.

"Мои весенние перемены. 99% людей сказали, что я пожалею, и только один Михаил Рудишин смело начал резать. Спасибо ему за это большое!", - написала звезда под фото.

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Седокова также решила узнать мнение подписчиков о том, идет ли ей челка. "Ну что, голосуем! За челку или против? Да или нет?", - спросила певица.

Напомним, накануне Анна Седокова выложила в соцсеть видео, на котором ей делают новую прическу.

Ранее мы писали о том, что Анна Седокова ошарашила признанием о четвертой беременности.

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