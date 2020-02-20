Седокова шокировала поклонников кардинальной сменой имиджа [ Редактировать ]
Популярная российская певица Анна Седокова решилась на кардинальную смену имиджа. Она впервые в жизни обрезала челку. Фото певица поделилась на своей страничке в Instagram.
"Мои весенние перемены. 99% людей сказали, что я пожалею, и только один Михаил Рудишин смело начал резать. Спасибо ему за это большое!", - написала звезда под фото.
Седокова также решила узнать мнение подписчиков о том, идет ли ей челка. "Ну что, голосуем! За челку или против? Да или нет?", - спросила певица.
Мои весенние перемены. 99% людей сказали, что я пожалею, и только один @rudishin_mykhailo смело начал резать. Спасибо ему за это большое ❤❤❤ ! И спасибо салону Асти @astiselfmade , за то, что сделали меня невероятно-красивой. Здесь прекрасная атмосфера и всевозможные виды услуг. Если сердце хочет перемен, то обязательно зайдите к @3.33_byasti . Ну что, голосуем! За челку или против? Да или нет?
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
Напомним, накануне Анна Седокова выложила в соцсеть видео, на котором ей делают новую прическу.
Ранее мы писали о том, что Анна Седокова ошарашила признанием о четвертой беременности.
Также читайте о том, что The Hardkiss "взорвали" сеть новой песней.
по теме
Анна Седокова поразила фанатов кардинальной сменой имиджа
Артистка показала новую стрижку в своем Instagram
Это мальчик: Оксана Самойлова стала мамой в четвертый раз (фото)
Милой публикацией звездная мамочка поделилась в социальной сети Instagram
Maruv "взорвала" сеть сексуальным фото
Соответствующую публикацию она сделала в популярной социальной сети Instagram
Адель шокировала поклонников худобой (фото)
Так, в сети появилось фото артистки с афтерпати "Оскара-2020"
"Евровидение-2020": имена всех финалистов (видео)
В субботу, 15 февраля, прошел второй полуфинал национального отбора на "Евровидение-2020"