Киев "замело" пылью: экологи назвали причину [ Редактировать ]
Экологи назвали причину пылевых бурь в Киеве, которые жители города наблюдают с 16 апреля. Так, по их мнению, "виной" этому стали климатические изменения в стране. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.
Сухая осень, бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие - воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод. Это - причины образования пыли, которую в столицу принес сильный ветер, достигавший в среднем 22 километров в час. А порывы его были сильнее. Мы не привыкли к таким погодным стихиям. Но они случаются все чаще.
Также он сообщил, что спасательные службы города разработали правила безопасности для таких случаев. Жителям советуют закрывать окна и оставаться дома. Если же человек оказался на улице, то ему необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев. И не парковать авто возле деревьев и столбов.
Кроме того, Кличко прокомментировал падения строительной конструкции на Подольско-Воскресенском мосту.
Из-за сильного ветра упали конструкции, возведенные для работ по антикоррозионной защите металлоконструкций арки моста. К счастью, никто не пострадал. Также не поврежден сам мост. Сейчас продолжаются работы по восстановлению конструкций.
Напомним, в результате пылевой бури в Киеве за день были госпитализированы пять человек.
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