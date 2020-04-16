Пылевая буря в Киеве: есть пострадавшие [ Редактировать ]
В четверг, 16 апреля, стало известно, что в результате пылевой бури в Киеве за день было госпитализировано пять человек. Об этом передает "РБК-Украина".
Как сообщили в службе, люди травмировались из-за падения деревьев и телеантенн.
"За день были случаи. Их было всего пять вызовов. Людям на голову падали и деревья, и куски железа, и телевизионная антенна. Госпитализировали всех. Это было примерно с 14:00 до 16:00", - сообщили в службе.
В то же время спикер ГСЧС Киева Светлана Водолага сообщила, что в Киеве сегодня упали два столба электросетей.
"У нас звонили о том, что в некоторых местах падали столбы. Два столба упало и один обрыв линии электросетей. Этим будет заниматься "Киевсвет". Что касается пострадавших людей, сложно сказать, возможно были такие случаи, но если человек пострадал и не заблокирована вызывают сразу скорую. Каких-то чрезвычайных ситуаций, где бы работали спасатели в Киеве не было", - добавила она.
Ранее мы писали, что в Украине объявили штормовое предупреждение.
по теме
В Киеве ужесточат ограничение на въезд
Для всех пассажиров и водителей транспорта, едущих в Киев, вводится обязательная термометрия
В Киеве зафиксировали увеличение загрязнения воздуха
В ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных примесей
В Киеве скончался известный журналист
В понедельник, 6 апреля, в Киеве скончался известный украинский журналист Борис Клименко
В Киеве вспыхнула больница
Во время тушения пожара огнеборцы вывели на безопасное расстояние 13 пациентов
В Киеве Volkswagen перевернулся на крышу и упал на Audi (фото)
В понедельник, 30 марта, в Киеве на перекрестке улиц Федорова и Гринченко случилось ДТП