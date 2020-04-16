В четверг, 16 апреля, стало известно, что в результате пылевой бури в Киеве за день было госпитализировано пять человек. Об этом передает "РБК-Украина".

Как сообщили в службе, люди травмировались из-за падения деревьев и телеантенн.

"За день были случаи. Их было всего пять вызовов. Людям на голову падали и деревья, и куски железа, и телевизионная антенна. Госпитализировали всех. Это было примерно с 14:00 до 16:00", - сообщили в службе.

В то же время спикер ГСЧС Киева Светлана Водолага сообщила, что в Киеве сегодня упали два столба электросетей.

"У нас звонили о том, что в некоторых местах падали столбы. Два столба упало и один обрыв линии электросетей. Этим будет заниматься "Киевсвет". Что касается пострадавших людей, сложно сказать, возможно были такие случаи, но если человек пострадал и не заблокирована вызывают сразу скорую. Каких-то чрезвычайных ситуаций, где бы работали спасатели в Киеве не было", - добавила она.

Ранее мы писали, что в Украине объявили штормовое предупреждение.