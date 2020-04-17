В Винницкой области от коронавируса выздоровели 20 человек [ Редактировать ]
По состоянию на пятницу, 17 апреля, в Винницкой области от коронавируса выздоровели 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба Винницкого областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.
Как сообщается, в Винницкой области 20 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из которых 19 человек являются жителями города Винница и еще один из Жмеринского района. В целом в области лабораторно подтверждено 296 случаев заражения COVID-19.
Как отмечается, из общего количества больных в области, коронавирус зафиксировали у 19 детей, из которых 10 являются жителями города Винница.
В общем коронавирус в Винницкой области зарегистрирован на 24 административных территориях, больше всего в Виннице - 126 и Калиновском районе - 57.
Ранее мы писали, что в Украине будут производить лекарство от коронавируса.
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