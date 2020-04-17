В Киеве в Ионинском монастыре ввели карантин. Об этом в пятницу, 17 апреля, на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Соответствующее решение было принято Комиссией по чрезвычайным ситуациям в Киеве, поскольку ранее в данном монастыре были обнаружены случаи заражения коронавирусом.

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"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о введении карантина на территории Ионинского монастыря. Там тоже раньше обнаружили больных, и сейчас работают бригады санитарных врачей, медики осматривают служителей монастыря", - сказал Кличко.

Ранее сообщалось, что в Киево-Печерской лавре ужесточили карантин.

Также напомним, что в Киеве коронавирусом заразились уже более 700 человек.