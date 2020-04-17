В Украине будут производить лекарство от коронавируса [ Редактировать ]
Препарат от коронавируса будет выпускать фармкомпания "Дарница". Это будет аналог препарата "Плаквенил", который хорошо зарекомендовал себя в лечении тяжелых случаев COVID-19. Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Отметим, что многие страны запретили его экспорт, чтобы быть готовыми к большим вспышкам COVID-19.
"Мы можем обеспечивать украинцев качественными и эффективными препаратами самостоятельно - ведь имеем почти 150 украинских фармацевтических предприятий. Более того - производить качественный продукт на экспорт, наращивать ВВП страны", - рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Ранее мы писали о том, что в Австралии нашли лекарство, подавляющее коронавирус.
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