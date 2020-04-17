Известный голливудский актер зарегистрировался в Instagram [ Редактировать ]
Американский актер-суперзвезда Джонни Депп создал собственный аккаунт в социальной сети Instagram.
Свой первый пост актер выложил на своей странице.
"Всем привет. Я снимаю для вас кое-что интересное. Дайте мне минуту", - отметил актер под первой публикацией.
Первое фото актера набрало в сети более миллиона лайков.
Также Депп запостил 8-минутное видео, в котором сказал, что причиной регистрации является пандемия коронавируса и потребность людей в поддержке.
Кроме того, Джонни Депп посоветовал всем фанатам заботиться друг о друге и коротать карантин творчеством.
Hello everyone... filming something for you now... gimme a minute
Публикация от Johnny Depp (@johnnydepp)
Читайте также, Instagram начнет блокировать фотографии, на которых будет замечено использование фотошопа. Снимки будут скрывать, а пользователям отправлять уведомление.
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