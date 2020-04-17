Американский актер-суперзвезда Джонни Депп создал собственный аккаунт в социальной сети Instagram.

Свой первый пост актер выложил на своей странице.

"Всем привет. Я снимаю для вас кое-что интересное. Дайте мне минуту", - отметил актер под первой публикацией.

Первое фото актера набрало в сети более миллиона лайков.

Также Депп запостил 8-минутное видео, в котором сказал, что причиной регистрации является пандемия коронавируса и потребность людей в поддержке.

Кроме того, Джонни Депп посоветовал всем фанатам заботиться друг о друге и коротать карантин творчеством.

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