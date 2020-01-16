В Instagram пропадут снимки с фотошопом [ Редактировать ]
В Instagram начали тестировать функцию, которая скрывает снимки с использованием фотошопа. Об этом сообщает Daily Mail.
Фотограф Тоби Харриман заметил, что в Instagram появился алгоритм, который анализирует количество правок с помощью фотошопа. Если же окажется, что правок больше чем можно, тогда пост пропадет из ленты новостей. Также, он предупредит о том, что перед ним фейковая информация.
Пользователи начали массово задавать вопросы. В руководстве компании рассказали, что эта функция пока еще тестируется. Дата запуска еще не известна.
Как выяснилось, в компании заявили о том, что скрывать в ленте сильно отредактированные фото не будут. В Instagram начнут лишь предупреждать о ложной информации.
Также, сообщалось о том, что в Instagram появилась новая функция. Теперь в соцсети появился раздел сообщений Direct в веб-версии.
Эта функция была исключительно в приложении. Теперь она доступна с 14 января.
Раньше сообщалось о том, что Facebook массово удаляет пользователей. А также в Instagram пропали лайки.
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