Пандемия коронавируса COVID-1 негативно сказывается на сне людей, выяснили в американской организации SleepStandards, занимающейся изучениями в области сна. Люди спят меньше и хуже, многих мучают кошмары. Исследование было опубликовано на портале Study Finds.

Представители SleepStandards опросили 1 014 американцев в возрасте 18-65 лет. 77% отмечают проблемы со сном, связанные с пандемией.

На первом месте оказались переживания по поводу коронавируса (потеря работы, самоизоляция, лечение от инфекции), они мешали уснуть почти половине опрошенных. За ними следовало беспокойство о близких, одиночество, нарушения сна из-за сбившегося ритма жизни. Кроме того, многие люди жалуются на сны о заражении и смерти от COVID-19.

46% опрошенных отметили, что стали лучше спать, когда перестали читать новости. 40% уснуть помогает чтение перед сном, 27% — лекарства, 21% — йога или медитация, 16% — секс.

Более половины респондентов во время пандемии стали спать минимум на час меньше, чем раньше. 22% не заметили разницы, 19% стали спать больше. Возможно, последнее объясняется большим количеством свободного времени на карантине.

Авторы исследования отмечают, что более 70% опрошенных считают, что недостаток сна делает их более уязвимыми к коронавирусу.

Исследователи также опрашивали людей, чем они предпочитают заниматься на карантине. 37% ответили, что смотрят сериалы, 32% уделяют время спортивным тренировкам, 20% - играют в видеоигры. 11% ответили, что предпочитают отсыпаться.

Специалисты успокаивают, что кошмары в стрессовой обстановке являются нормой. Таким образом мозг справляется с информацией, которую получает во время бодрствования.