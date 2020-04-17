Хакеры предпринимают множественные атаки на научные институты и фармацевтические компании, ведущие разработку лекарств и вакцин против коронавируса COVID-19. Об этом заявила заместитель директора ФБР по вопросам кибербезопасности Тоня Угорец, пишет The New York Times.

"Мы безусловно замечаем разведывательную активность, а иногда и проникновения в некоторые из тех организаций, которые заняты исследованиями, связанными с COVID", - заявила представитель ФБР.

В ФБР отметили, что для частных компаний и НИИ, работающих над перспективным лечением или потенциальной вакциной против коронавируса, имеет смысл публично рекламировать свою работу.

"Грустная обратная сторона медали в том, что это делает их мишенью для иностранных государств. Правительства во всем мире заинтересованы в сборе данных о том, кто и что именно делает. Есть риск кражи конфиденциальной информации, которой располагают ученые", - заявляют в ФБР.

Американские спецслужбы отмечают, что фармацевтические компании и исследовательские институты и раньше были мишенями для киберпреступников. В связи с пандемией такие атаки только усилились, за многими из них стоят "иностранные правительства".

Заместитель директора ФБР не назвала страны, ответственные за нападения на ученых. Ранее в организации кибератак Вашингтон обвинял Иран, Китай, КНДР и Россию.