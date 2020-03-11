Корпорация Microsoft обезвредила сегменты одной из крупнейших в мире сетей хакеров под именем Necurs. Об этом сообщает The New York Times.

По словам неназванных представителей Microsoft, хакеры из сети Necurs заразили вредоносными программами около 9 млн компьютеров по всему миру, чтобы получить над ними контроль и использовать для распространения спама и шантажа владельцев.

Операция против Necurs готовилась 8 лет и проводилась специалистами отдела по борьбе с цифровыми преступлениями Microsoft. Операция координировалась с коллегами из 35 стран.

Отмечается, что хакерская сеть Necurs не пользуется поддержкой на государственном уровне, однако киберпреступники, предположительно, базируются на территории России.

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