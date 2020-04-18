По состоянию на субботу, 18 апреля, в зоне ЧАЭС тлеет травяной настил и древесина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По их словам, техника создала 297 км полос. Возгорания тушат более 700 человек и 166 единиц пожарной техники, а также несколько вертолетов, которые уже сбросили на зону 268 тонн воды.

"По состоянию на 7:00 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицького лесничеств. Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем", - отмечается в сообщении.

Ранее мы писали о том, что основные очаги пожара в зоне ЧАЭС потушены. Сильный ветер опять раздул пламя, но его быстро локализовали.