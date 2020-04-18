Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий находться в добром здравии и совершит Пасхальное богослужение.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ.

По их словам, 18 апреля Митрополиты Онуфрий и Антоний во избежание пребывания в храмах большого количества людей проведут онлайн-богослужение.

"Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий сегодня совершит Пасхальное богослужение в домовом храме, в своей резиденции. Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) находится в Киево-Печерской лавре, он здоров и также готовится к Пасхальной Божественной литургии", - отмечается в сообщении.

Ранее в МВД рассказали, какой режим посещения церквей установлен для проведения Пасхальных богослужений. Полиция будет следить за количеством граждан, которые будут присутствовать у храмов.