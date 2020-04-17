Пасхальная служба во время карантина: в МВД рассказали о порядке посещения церквей [ Редактировать ]
В пятницу, 17 апреля, советник главы МВД Юрий Тандит рассказали о запланированных на Пасху карантинных мерах. Об этом сообщает пресс-служба министерства
Полиция в рамках договоренностей и во исполнение постановления Кабинета министров о недопущении распространения на территории Украины COVID-19 в случае скопления людей возле храмов будет действовать в несколько этапов. Первый этап - это разъяснение среди граждан. В случае повторных нарушений полицейские будут составлять протоколы. Мы не дадим провокаторам организовывать массовые мероприятия у приходов.
Представитель МВД подчеркнул, что в самих храмах могут присутствовать только те, кто обеспечивают службу, а прихожане смогут посетить храм после службы - максимум по два человека.
МВД принимает беспрецедентные меры по защите здоровья наших граждан ... Во время богослужений в церкви могут присутствовать максимум 10 человек, и это не прихожане. Это только те люди, которые обеспечивают службу и помогают ее проводить, а также те, кто обеспечивает трансляцию онлайн. И конечно, все они должны быть в масках. Сама паства сможет заходить в храм после службы, если это малый приход - по одному человеку, если большой - по два человека.
Правоохранители не допустят скопления людей возле храмов, отдельно отметил советник Авакова.
Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что празднование Пасхи дома остановит распространение коронавируса в стране.
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