В Нидерландах сняли ограничение на авиасообщение с Испанией, Италией и Австрией. Об этом сообщает в Facebook Консульское подразделение Посольства Украины в Королевстве Нидерланды.

"С 17 апреля текущего года Нидерланды снимают запрет на авиасообщение с Австрией, Испанией и Италией. При этом пассажиры (включая транзитных пассажиров), направляющиеся в Нидерланды из стран с повышенным риском заражения коронавирусом, смогут въехать в Нидерланды только при наличии формы о состоянии здоровья", - говорится в сообщении.

Перед регистрацией на рейс авиакомпании будут выдавать пассажирам для заполнения специальную форму о состоянии здоровья. Ее нужно предъявить перед посадкой и держать при себе в течении всего полета.

"Если хоть на один из вопросов в форме будет дан ответ "да", то авиакомпания не сможет допустить пассажира на борт", - предупреждает Консульство Украины в Нидерландах.