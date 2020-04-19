Воздух в Киеве стал чище, но сохраняется повышенная концентрация токсичных частиц [ Редактировать ]
К утру 19 апреля воздух в Киеве стал немного чище, однако нынешний уровень загрязнения по-прежнему несет угрозу для людей с болезнями легких. Об этом гласят показатели индекса качества воздуха IQAir.
Повышение концентрации токсичных частиц в воздухе столицы вызвано многочисленными пожарами в Житомирской области.
По состоянию на 10:00 индекс загрязнения воздуха Киева составляет 128 единиц. Это относительно высокий показатель, однако столица Украины опустилась на шестую строчку рейтинга самых загрязненных городов мира.
Хуже, чем в Киеве, воздух в китайском Шеньяне, (259 единиц), Эр-Рияде (190), Ханое (164), Джакарте (162) и таиландском Чиангмае.
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