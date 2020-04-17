На территории Житомирской области второй день продолжают гореть леса. К тушению пожара привлекли авиацию. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Пожары произошли на территории пяти лесничеств.

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"Сейчас продолжаются работы по оказанию помощи работникам лесхозов в тушении лесных пожаров в Выступовицком и Бережестском лесничествах Овручского района, а также Поясковском и Журжовицком лесничествах Олевского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все возгорания возникли 16 апреля. Огненную стихию усиливает сильный порывистый ветер. Поэтому огонь распространяется с большой скоростью и за считанные секунды охватывает значительные территории.

По состоянию на 13:00 17 апреля в ликвидации пожаров участвуют 71 спасатель и 17 спецавтомобилей, 311 работников лесничеств и 25 единиц техники. Также привлечено 3 самолета АН-32П от ГСЧС.

Ранее сообщалось, что Киев и пригород накрыла пыльная буря.