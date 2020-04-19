В Киеве коронавирусом заболели еще четверо медиков [ Редактировать ]
Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом COVID-19, за минувшие сутки увеличилась еще на 31 человека. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.
"Количество киевлян, в которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, за минувшие сутки увеличилась еще на 31 человека. Из них - 4 медики. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, - летальный. Всего в Киеве уже 801 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - заявил мэр столицы Украины.
За минувшие сутки заболели:
- 18 женщин в возрасте от 29 до 76 лет;
- 11 мужчин в возрасте от 26 до 77 лет;
- 10-летняя девочка;
- 13-летний мальчик.
В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов в тяжелом состоянии. Другие лечатся дома на самоизоляции, под контролем медиков.
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