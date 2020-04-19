Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом COVID-19, за минувшие сутки увеличилась еще на 31 человека. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Количество киевлян, в которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, за минувшие сутки увеличилась еще на 31 человека. Из них - 4 медики. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, - летальный. Всего в Киеве уже 801 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - заявил мэр столицы Украины.

За минувшие сутки заболели:

18 женщин в возрасте от 29 до 76 лет;

11 мужчин в возрасте от 26 до 77 лет;

10-летняя девочка;

13-летний мальчик.

В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов в тяжелом состоянии. Другие лечатся дома на самоизоляции, под контролем медиков.