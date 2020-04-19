В Испании рекордно упала смертность от коронавируса [ Редактировать ]
В Испании за последние 24 часа зарегистрировали 410 погибших от коронавирусной инфекции COVID-19, что является минимумом практически за месяц - с 22 марта. Об этом сообщает Минздрав страны.
Антирекорд по смертности от инфекции в Испании был зафиксирован 1 апреля, когда умерли 950 пациентов.
За последние сутки в стране подтверждены 4 218 случая заражения коронавирусом. На данный момент инфекция выявлена почти у 196 тысячи человек, из них 77,4 тысячи выздоровели и 20,5 тысячи - умерли.
Во всем мире коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 2,34 млн человек, из них 161,3 тысячи - скончались. Мировым лидером и по заболеваемости, и по смертности остаются Соединенные Штаты: более 735 тысяч инфицированных и 39 тысяч погибших.
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