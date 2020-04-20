В понедельник, 20 апреля, Украина получила председательство в Форуме сотрудничества в сфере безопасности ОБСЕ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

До этого Форум возглавляла Турция.

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"Украинское председательство сосредоточит внимание государств-участников на необходимости восстановления полного и добросовестного соблюдения основополагающих принципов ОБСЕ и норм международного права, важности дальнейшей совместной работы над усовершенствованием политико-военного инструментария Организации в условиях новых вызовов и угроз и стремительного технологического развития в военной сфере", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к приоритетным вопросам рассмотрения пленарных заседаний войдут современные вызовы региональной и международной безопасности, прежде всего, гибридные угрозы, милитаризация и препятствование судоходству в Азово-Черноморском бассейне, и ряд других вопросов в рамках мандата Форума, в частности, легких вооружений и стрелкового оружия, выполнение резолюций СБ ООН 1540 (нераспространение оружия массового уничтожения) и 1325 (роль женщин в вопросах мира и безопасности).

К слову, Украина будет первой страной, которая будет председательствовать в Форуме в онлайн режиме, с учетом ситуации, связанной с пандемией коронавируса COVID-19.

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ поприветствовали обмен пленными между Украиной и ОРДЛО.