Перерасчет пенсий в Украине: кому и сколько заплатят [ Редактировать ]
Уже в мае 2020 года украинцам обещают проиндексировать пенсии на 11%. Помимо всего прочего, с 14 апреля украинцев ждут дополнительные выплаты в связи с карантином в стране.
Так, по 500 гривен в месяц дополнительно будут получать украинцы, старше 80 лет. При условии, что их размер пенсии не превышает 9205 грн. Все, чья пенсия составляет меньше 5000 гривен, получат единоразовую выплату в размере 1000 гривен.
Отметим, пенсионеры, чей возраст выше 80 лет, а стаж от 20 лет (для женщин) и от 25 лет (для мужчин), будут получать не меньше 2600 гривен.
Таким образом, в среднем размер повышения составит 260 гривен. А для тех жителей страны, у которых за плечами 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин) стажа, получат прибавку в размере до 2100 гривен.
Тем временем, в Верховной Раде утвердили антикризисный закон, согласно которому пенсии проиндексируют украинцам сразу по окончанию карантина.
Кроме того, социальным сотрудникам, которые помогают нуждающимся и приходят к ним домой, также полагается доплата. Во время карантина такие люди получат дополнительную прибавку в размере 100% от их оклада.
Отметим, что во время перерасчета для пенсионера выбирается более выгодный для него вариант:
- с учетом только страхового стажа;
- с учетом страхового стажа и заработной платы.
Кроме того, в Украине запустили приложение "Пенсионный фонд". С его помощью жители страны могут просмотреть свой страховой стаж, также узнать о размере пенсии и подать заявление на ее пересчет.
Кроме того, в приложении будут доступны следующие возможности.
Ранее Кабмин поддержал идею выплат разовой помощи украинцам и перерасчет пенсий.
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