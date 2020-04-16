В четверг, 16 апреля, в ОБСЕ поприветствовали проведения обмена пленными между Украиной и ОРДЛО, и призвали стороны и в дальнейшем работать над урегулированием гуманитарной и ситуации по безопасности на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Организации.

По словам специального представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау, обмен пленными, совершенный накануне Пасхи, очень символичен.

"Я надеюсь, что это будет способствовать укреплению доверия между сторонами при исполнении иных пунктов минских договоренностей. Я благодарю всех, кто сделал этот обмен возможным", - отметила она.

Подводя итоги, она призвала стороны и впредь прилагать все усилия для завершения войны на территории Украины путем выполнения минских договоренностей.

Смотрите также список обмена пленными.