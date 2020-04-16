В ОБСЕ поприветствовали обмен пленными [ Редактировать ]
В четверг, 16 апреля, в ОБСЕ поприветствовали проведения обмена пленными между Украиной и ОРДЛО, и призвали стороны и в дальнейшем работать над урегулированием гуманитарной и ситуации по безопасности на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Организации.
По словам специального представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау, обмен пленными, совершенный накануне Пасхи, очень символичен.
"Я надеюсь, что это будет способствовать укреплению доверия между сторонами при исполнении иных пунктов минских договоренностей. Я благодарю всех, кто сделал этот обмен возможным", - отметила она.
Подводя итоги, она призвала стороны и впредь прилагать все усилия для завершения войны на территории Украины путем выполнения минских договоренностей.
Смотрите также список обмена пленными.
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