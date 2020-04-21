В Украине планируют ослабить карантин. О том, какие изменения ждут украинцев рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

Уже на ближайшем заседании правительства Минздрав будет выносить постановление о продлении действия карантина до 12 мая.

Это продление вызвано уровнем заболеваемости и той опасностью, которую несет болезнь", - сказал Степанов.

"В то же время, МОЗ будет предлагать смягчение карантинных мер. Например, прогулки в парках, но они будут четко ограничены по количеству людей, мерам индивидуальной защиты. Мы также будем предлагать открытие для посещения музеев, библиотек, но тоже с ограничением дистанции, мер индивидуальной защиты, термоскринингов на входе. Также будет еще ряд смягчающих мер, но все они будут четко регламентированы, как именно можно посещать заведения", - добавил Степанов.