Как в Украине будут ослаблять карантин [ Редактировать ]
В Украине планируют ослабить карантин. О том, какие изменения ждут украинцев рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
Уже на ближайшем заседании правительства Минздрав будет выносить постановление о продлении действия карантина до 12 мая.
Это продление вызвано уровнем заболеваемости и той опасностью, которую несет болезнь", - сказал Степанов.
"В то же время, МОЗ будет предлагать смягчение карантинных мер. Например, прогулки в парках, но они будут четко ограничены по количеству людей, мерам индивидуальной защиты. Мы также будем предлагать открытие для посещения музеев, библиотек, но тоже с ограничением дистанции, мер индивидуальной защиты, термоскринингов на входе. Также будет еще ряд смягчающих мер, но все они будут четко регламентированы, как именно можно посещать заведения", - добавил Степанов.
Напомним, по состоянию на утро 21 апреля в Украине зафиксировали 6125 случая коронавирусной болезни COVID-19.
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