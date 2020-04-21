Карантин в Украине продлят: в МОЗ назвали сроки [ Редактировать ]
Во вторник, 21 апреля, Министерство охраны здоровья Украины провели брифинг, в ходе которого министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о ситуации в стране с коронавирусом и продлении карантина.
"На ближайшем заседании парламента будет вносится постановление о продлении карантина. Продлении до 12 мая. Это продление вызвано уровнем заболеваемости и той опасностью, которую несет болезнь", - сказал Степанов.
В то же время, МОЗ будет предлагать смягчение карантинных мер. Например, прогулки в парках, но они будут четко ограничены по количеству людей, мерам индивидуальной защиты. Мы также будем предлагать открытие для посещения музеев, библиотек, но тоже с ограничением дистанции, мер индивидуальной защиты, термоскринингов на входе. Также будет еще ряд смягчающих мер, но все они будут четко регламентированы, как именно можно посещать заведения.
Напомним, по состоянию на утро 21 апреля в Украине зафиксировали 6125 случая коронавирусной болезни COVID-19.
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