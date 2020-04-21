Внеочередное заседание Рады: в СМИ назвали дату [ Редактировать ]
На этой неделе планируется внеочередное заседание Верховной Рады. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на источник во фракции "Слуга народа".
По словам источника, заседание может быть в пятницу.
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что следующее внеочередное заседание Верховной Рады Украины может состояться в среду, 22 апреля. Он отметил, что в ближайшие дни зарегистрируют постановление об отмене законопроекта об изменениях в Регламент Рады.
"Нам надо это постановление сбить... Это будет в среду", - отмечал глава фракции.
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