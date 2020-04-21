Непростая ситуация, возникшая в футболе в связи со вспышкой коронавируса, дает новый повод говорить о полной несостоятельности тех, кто в последние годы занимает главенствующие позиции в ФФУ/УАФ.

Сейчас практически во всех странах руководство национальных ассоциаций и федераций рассматривают различные варианты для того, чтобы как можно скорее вернуть футбол на стадионы. Отечественные СМИ достаточно плотно изучают ситуацию. На эту тему вышло несколько материалов, из которых явственно следует, что в той же Германии или Англии футбольные руководители, как говорится, держат руку на пульсе.

К примеру, в немецкой бундеслиге рассматривается вариант возобновления чемпионата уже 9-го мая, но с рядом ограничений.

"Чемпионат планируют проводить без зрителей, ограничив число людей, пребывающих на стадионе числом 126: игроки, тренеры, медицинские службы, 4 боллбоя, охрана стадиона, представители клубов и не более 30 журналистов", - уточняет существенный нюанс Александр Гапоненко

Хватает информации и по другим странам. В той же АПЛ надеются возобновить игры в начале июня - и, кстати, тоже без зрителей. Рассматриваются различные сценарии во Франции, Италии и Испании, называются ориентировочные даты рестарта. В Австрии и Чехии уже на этой неделе команды могут возобновить тренировки.

И, само собой, не сидят сложа руки функционеры УЕФА. В Ньоне, судя по публикациям в СМИ, изучается несколько планов по завершению еврокубкового сезона. А подробней о них, надо полагать, станет известно уже на неделе, о чем уведомил официальный сайт организации:

"23 апреля, Исполнительный комитет УЕФА проведет заседание в формате видеоконференции. Он обсудит текущее положение дел в европейском футболе на фоне вспышки коронавируса.

Заседание пройдет по итогам информационного совещания с генеральными секретарями всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, которое состоится 21 апреля.

Обе встречи будут посвящены текущему положению дел в европейских и внутренних соревнованиях.

В случае необходимости дополнительная информация будет опубликована после заседания исполкома"

Таким образом, практически повсеместно мы видим определенное движение. И только в Украине в этом направлении снова - тишь да гладь. Словно в ФФУ/УАФ, а заодно в УПЛ, все находятся на глухой самоизоляции и не имеют никакой возможности общаться с внешним миром с помощью современных технологий.

"По чемпионату Украины пока нет достаточно информации", - резюмирует Александр Гапоненко

Прессе и общественности остается лишь строить догадки, какие планы по выходу из карантина вынашивают наши главные футбольные начальники. И есть ли эти планы вообще.

Зато официальный сайт ФФУ/УАФ пестрит сообщениями о том, что ведомство Андрея Павелко активно участвует в благотворительных акциях, а областные подразделения ассоциации стройными рядами стали на борьбу с пандемией, предоставляя служебные автомобили для перевозок медработников - на Херсонщине, Житомирщине, Сумщине, Черниговщине… Пафосные заметки на эту тему Uaf.ua публикует с неимоверной частотой: девять сообщений в течении первой половины апреля. Невольно складывается ощущение, что ФФУ/УАФ превращается в какую-то автобазу.

Этой странной пиар-кампании, в принципе, можно было бы не придавать значение. Но только в том, случае, если бы к ФФУ/УАФ не возникали вопросы по ее основной деятельности. Тут же налицо явная подмена компетенций и компетентности. В тот момент, когда в первую очередь следовало бы продемонстрировать, что в Доме футбола есть антикризисный штаб, способный адекватно реагировать на форс-мажорную ситуацию, Павелко сотоварищи, по сути, демонстрируют полную управленческую импотенцию. И это свое бездействие в футбольной плоскости пытаются прикрывать показушной, карикатурной таксомоторной героикой в борьбе с пандемией.

Укрепляется и без того стойкое ощущение, что наш футбол напрочь лишен единого центра управления, что тут - каждый сам по себе. И это, к слову, касается не только профессионального футбола, но и детско-юношеского, с его давно наболевшими вопросами. В каком состоянии сейчас пребывают ДЮСШ в регионах? Каковы перспективы выживания во время кризиса у тамошнего тренерского корпуса?..

Нет сомнений, ответов мы не дождемся и после карантина. Пока же ФФУ/УАФ делает вид, что заботится о подрастающем поколении, анонсировав на своем сайте совершенно бессмысленный в данной ситуации тотальной самоизоляции онлайн-проект "Открытые уроки футбола". Никакой логики - пиар снова на первом месте…

Дырка от баранки

В Доме футбола вообще считается правилом хорошего тона - преподносить свои явные провалы, как… несомненные успехи. Яркий пример тому - деятельность главы Комитета ФФУ/УАФ по этике и честной игре Франческо Баранки. Еще в декабре 2016-го года глава ФФУ/УАФ только по одному ему известным признакам рассмотрел в итальянце форменного футбольного прокурора, на всю страну пообещав при его помощи полностью искоренить договорные матчи в украинском футболе.

Что же мы имеем в итоге? На непыльной должности, которая не подразумевает ни жесткого служебного графика, ни четко прописанных требований к сотруднику, ни конкретики в результатах, апеннинский гастарбайтер получает более 500 тысяч гривен в месяц! Хотя СМИ уже неоднократно отмечали, что дальше громких обещаний за время своего присутствия в Украине, никаких ощутимых результатов от него так и не дождались.

А ведь именно Баранка заявил во всеуслышанье о странном характере поединка между "Ильичевцем" и "Горняком-Спорт".

"Я первым сказал, что матч "Ильичевец" - "Горняк-Спорт" - договорняк, - вспомнит Баранка немногим позже, уже заняв свое кресло в украинской федерации. - Меня много критиковали, что я забыл про него. Я прошу прощения за задержку, но в этом есть смысл. Дела "Ильичевца" и "Сум" связаны между собой. Некоторые люди замешаны в обоих матчах. Нам нужно было подождать документов от полиции, а не потому, что нужно защитить "Сумы", или еще кого-то"

Подумалось тогда: ну, красавец - целое коррупционное гнездо растормошил! Вот сейчас пойдут негодяи по этапу, ведь целый закон для них в свое время был придуман, принят и с помпой презентован его "родителем" Андреем Павелко.

Да только время шло, а наказывать злодеев никто не торопился. Апелляции к Баранке - мол, как же так, господин хороший? - отскакивали от него, словно вирус от респиратора. Франческо изрекал что-нибудь глубокомысленное и с чувством выполненного долга отбывал на родину.

"Коррупция делает уровень футбола в Украине смешным. Я знаю многих игроков, которые были хороши, но наделали много ошибок, потому что хотели иметь деньги от ставок", - его фраза

"Когда я приехал в Киев, случаев договорных матчей было 50 в год. Мне все говорят, что все стало ужасно и я не делаю свою работу, но, на самом деле, мы просто копнули глубже. В последнее время все лучше, и сейчас таких инцидентов 10 максимум", - тоже цитата из проповедей Баранки

А иногда он буквально доводил общественность до предельного напряжения:

"Месяц назад мы окончательно передали дело по матчу "Ильичевец" - "Горняк-Спорт" в КДК... На следующей неделе в деле будет поставлена ​​точка... Дождитесь" (F

Этому обещанию итальянца, прозвучавшему в эфире телеканала "Футбол 1", на днях исполнился ровно год. А воз - и ныне там. Сам же Баранка - непонятно где, неведомо в каком бункере прячется от вируса, оттуда же рапортуя о новых выдающихся победах над коррупцией. Успех первый - разоблачение матчей-фантомов. Триумф номер два - решение Лозаннского спортивного суда оставить в силе вердикт о дисквалификации игроков "младшей" команды донецкого "Олимпика", обвиненных в договорной игре.

"Несмотря на вынужденный перерыв в футбольной жизни страны, Украинская ассоциация футбола одержала важную победу в Спортивном суде Лозанны, - возрадовался в пятницу А.Павелко на своей страничке в Фейсбук. - На этот раз - по делу о договорных матчах, в которой фигурировали игроки ФК "Олимпик". И это первый успех в борьбе с match fixing на таком высоком уровне, за что я очень благодарен нашей команде юристов УАФ и лично председателю комитета по этике и честной игры Франческо Баранке, который уже очень много сделал для очистки украинского футбола"

"Первый успех"?! То ли Павелко описался по Фрейду, то ли его аккаунт взломали те, кто развязал "гнусную информационную войну" против ФФУ/УАФ. Выходит, что вся предыдущая деятельность Баранки была-таки безуспешной.

А ведь и вправду... С "Сумами" - казус вышел, когда в октябре прошлого года Апелляционный комитет федерации футбола отменил и отправил на новое расследование решение Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ/УАФ.

"Сами себя, что ли, отымели? - стебался тогда Артем Франков. - О независимости Апелляционного комитета ФФУ от ФФУ в целом сказки вы будете рассказывать в другом месте, но если уж такой привет КДК и КЭЧИ прилетел, то это что-нибудь да значит"

По матчу "Ильичевца" с "Горняком" - полнейшая тишина, как и по другому матчу клуба с Донеччины - кубковой игре с "Таврией". Часовой механизм бомбы тикает, а ожидаемого и даже анонсированного взрыва все нет.

Где те десять случаев коррупции, оставшихся из 50 благодаря усилиям Баранки? Хотя бы пять? Три? Ну, хоть однюсенький!..

Так что успех - более чем сомнительный. Тем не менее, итальянскому профессионалу продолжают начисляться огромные гонорары. Остаются без ответов лишь неприятные вопросы к Павелко, Баранке и другим высокооплачиваемым охотникам за привидениями, присосавшимся к нашему футболу. И эти паразиты куда опаснее любого коронавируса будут!..

Примечательно, что за успех в ФФУ/УАФ по ходу прошедшей недели выдали не только решение Лозанского суда по делу "Олимпика". Под таким же соусом преподносится судебный вердикт Печерского районного суда Киева по делу директора ООО "ФФУ Продакшн" Андрея Бондаренко, который является одной из ключевых фигур в мошеннической схеме, связанной с производством и сбытом искусственного покрытия под "крышей" Андрея Павелко.

"Вітаємо команду юристів "ФФУ Продакшн" і нашого директора з черговою судовою перемогою у справі будівництва футбольних майданчиків… Суд знову відмовився застосовувати до директора "ФФУ Продакшн" будь-які санкції та матеріальні стягнення", - цитирует запись на Фейсбук-страничке "ФФУ Продакшн" информационное агентство "Украинские национальные новости"

Другими словами, суд просто оставил в силе принятые ранее меры пресечения, не снимая с подследственного многочисленных обвинений. Считать это поводом для поздравлений и тем более для гордости - по меньшей мере нелогично. Тем более - с учетом всех обстоятельств дела, расследование которого сдвинулось с места благодаря работе Временной следственной комиссии Верховной Рады.

Но в ФФУ/УАФ привыкли манипулировать результатом, без малейшей доли стеснения порождая дивные фейки и без толики сомнений выдавая желаемое за действительное. Лишь бы показаться белыми и пушистыми. И продолжают делать это по инерции даже в ситуации, близкой к патовой.

Тут уместно будет еще раз напомнить реальную картину, на фоне которой "прачечная" Павелко по отмыванию бюджетных денег празднует свою "победу". 20-го марта Офис Генерального прокурора сообщил директору "ФФУ Продакшн" о подозрении в совершении им преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, осуществленное в особо крупных размерах) и ч.1 ст. 366 (Служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. После этого Печерский районный суд Киева избрал Андрею Бондаренко меру пресечения в виде личного обязательства по делу о служебном подлоге и присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением. Кроме того, его обязали сдать загранпаспорт, прибывать к следователю по первому вызову и не покидать населенный пункт, где проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда.

При этом в постановлении суда было четко сказано:

"Вина Бондаренко А.В. у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень повністю доводиться зібраними доказами" (

И еще уточнение - для полноты картины:

"На підставі проведеної в рамках кримінального провадження комплексної судової експертизи встановлено, що перебуваючи на посаді директора ТОВ "ФФУ Продакшн", Бондаренко А.В. зловживаючи своїм службовим становищем склав завідомо неправдиві офіційні документи, умисно завищивши на 34% вартість штучного покриття, використаного для будівництва 66 міні-футбольних майданчиків у м. Києві. Наслідком злочинних дій Бондаренка А.В. стало незаконне заволодіння очолюваною ним дочірньою структурою УАФ коштами державного бюджету України та бюджету м. Києва в особливо великих розмірах, на загальну суму 9 420 449,28 грн" (

Словом, перспективы г-на Бондаренко никак не могут выглядеть радужными. Ему бы посочувствовать, а не возносить на победный пьедестал. Кстати, сам Павелко тоже не спешит поздравлять своего подельника. Наверное, что-то знает, или предчувствует длительную самоизоляцию на антикоррупционном карантине. С подпиской о невыезде…